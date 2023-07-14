Местные жители сообщили о взрывах в Воронеже и Курской области
Пятница, 14 июля 2023, 02:10
Местные жители российского Воронежа и Курской области сообщили о взрывах вечером 13 и ночью 14 июля.
Источник: российские Telegram-каналы Baza, Astra, местные паблики
Детали: По информации, жители Воронежа сообщили о взрыве в небе над городом.
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Позже паблики опубликовали якобы взрыв в городе Курчатов Курской области, в котором находится Курская АЭС.
Сейчас российские власти и пропагандисты не комментируют эти события.