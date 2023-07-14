Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Местные жители сообщили о взрывах в Воронеже и Курской области

"Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 02:10
Местные жители сообщили о взрывах в Воронеже и Курской области
фото риа новости

Местные жители российского Воронежа и Курской области сообщили о взрывах вечером 13 и ночью 14 июля.

Источник: российские Telegram-каналы Baza, Astra, местные паблики

Детали: По информации, жители Воронежа сообщили о взрыве в небе над городом.

Позже паблики опубликовали якобы взрыв в городе Курчатов Курской области, в котором находится Курская АЭС.

Реклама:

Сейчас российские власти и пропагандисты не комментируют эти события.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Все новости...
Росcия
Россия вывела практически всех своих военных из Беларуси – ГПСУ
РПЦ готовит новую передачу украинских военнопленных Венгрии - разведка
Вучич объяснил отказ от санкций против РФ "моральной позицией"
Последние новости
15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
15:29
На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села
15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
15:08
видео"Женщина складывала мины у дома": в ГСЧС предостерегли не трогать "подарки" окуппантов
14:48
Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией
14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
14:21
фотоВ Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином
14:13
фотоВоенные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
13:57
Ученые рассчитали, какая температура воздуха в жару может навредить здоровью
13:45
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Все новости...
Реклама: