Атака безпілотниками: ППО працювала у складних погодних умовах – ОК "Південь"
П'ятниця, 14 липня 2023, 02:48
На півдні у складних погодних умовах відбувалася бойова робота сил протиповітряної оборони, адже ворог атакував безпілотниками під час сильної грози.
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Ворог атакує ударними безпілотниками на фоні сильної грози".
Деталі: Командування уточнило, що в Чорному морі на бойовому чергуванні – 2 ракетоносії, споряджені до 12 "Калібрів".
Реклама:
ВІДЕО ДНЯ