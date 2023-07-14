Атака безпілотниками: ППО працювала у складних погодних умовах – ОК "Південь"

На півдні у складних погодних умовах відбувалася бойова робота сил протиповітряної оборони, адже ворог атакував безпілотниками під час сильної грози.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог атакує ударними безпілотниками на фоні сильної грози".

Деталі: Командування уточнило, що в Чорному морі на бойовому чергуванні – 2 ракетоносії, споряджені до 12 "Калібрів".

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