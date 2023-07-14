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Атака беспилотниками: ПВО работала в сложных погодных условиях – ОК "Юг"

Пятница, 14 июля 2023, 02:48
Атака беспилотниками: ПВО работала в сложных погодных условиях – ОК Юг
иллюстративное фото Pixabay

На юге в сложных погодных условиях происходила боевая работа сил противовоздушной обороны, поскольку враг атаковал беспилотниками во время сильной грозы.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг атакует ударными беспилотниками на фоне сильной грозы".

Детали: Командование уточнило, что в Черном море на боевом дежурстве – 2 ракетоносителя, снаряженные до 12 "Калибров".

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Темы: воздушная тревогабеспилотники
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