Атака беспилотниками: ПВО работала в сложных погодных условиях – ОК "Юг"

На юге в сложных погодных условиях происходила боевая работа сил противовоздушной обороны, поскольку враг атаковал беспилотниками во время сильной грозы.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг атакует ударными беспилотниками на фоне сильной грозы".

Детали: Командование уточнило, что в Черном море на боевом дежурстве – 2 ракетоносителя, снаряженные до 12 "Калибров".

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