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Окупанти вивезли близько 300 дітей з ТОТ Луганщини в російську Калмикію – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 липня 2023, 04:40
Окупанти вивезли близько 300 дітей з ТОТ Луганщини в російську Калмикію – спротив
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM ПРЕЗИДЕНТА

У липні окупанти вивезли 280 дітей з Антрацитівського району тимчасово окупованої Луганської області до у російську республіку Калмикія.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району (тимчасово окупована територія Луганської області) до "казачого кадетського корпусу" у республіці Калмикія, РФ".

Деталі: За даними спротиву, до кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей.

"Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар", – зазначають у ЦНС.

Знати більше: Шлях Путіна до Гааги через "фільтрації" та "оздоровлення". Як Росія викрадає українських дітей

Теми: Луганська областьокупаціядітиРосія
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