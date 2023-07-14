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Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 14 июля 2023, 04:40
Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление
УКРАИНСКИЕ ДЕТИ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM ПРЕЗИДЕНТА

В июле оккупанты вывезли 280 детей из Антрацитовского района временно оккупированной Луганской области в российскую республику Калмыкия.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В течение июля россияне вывезли около 280 детей из Антрацитовского района (временно оккупированная территория Луганской области) в "казачий кадетский корпус" в республике Калмыкия, РФ".

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Детали: По данным сопротивления, до конца лета оккупанты планируют вывезти всего около 500 украинских детей.

"Таким образом, россияне не только похищают детей с ВОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", – отмечают в ЦНС.

Знать больше: Путь Путина в Гаагу через "фильтрацию" и "оздоровление". Как Россия похищает украинских детей

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Темы: Луганская областьоккупациядетиРосcия
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