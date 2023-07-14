Сили оборони успішно відбили ворожі атаки біля Берхівки і Первомайського – зведення

За минулу добу на фронті відбулось близько 30 бойових зіткнень, Сили оборони успішно відбили атаки ворога біля Берхівки на Бахмутському напрямку і в районі Первомайського на Авдіївському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється".

Деталі: Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 20 іранських ударних БпЛА "Shahed". В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 20 ударних дронів.

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Також ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях захисників та населених пунктах. Постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарногр Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

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На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем артилерії противника Сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Приютне, Рівнопіль, Мала Токмачка, Оріхів, Малокатеринівка Запорізької області та Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.