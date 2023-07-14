Силы обороны успешно отбили вражеские атаки возле Берховки и Первомайского – сводка

За минувшие сутки на фронте состоялось около 30 боевых столкновений, Силы обороны успешно отбили атаки врага возле Берховки на Бахмутском направлении и в районе Первомайского на Авдеевском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа "Shahed". Информация о последствиях этой атаки пока уточняется".

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Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БПЛА "Shahed". В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 2 крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям защитников и населенных пунктах. Пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Ветеринарногр Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем артиллерии противника Силы обороны успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар возле Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожевое, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Приютное, Ровнополь, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.