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Ворожа атака: на Дніпропетровщині ППО збила 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 липня 2023, 07:38
Ворожа атака: на Дніпропетровщині ППО збила 6 Шахедів, є влучання у Кривому Розі
фото з ТГ Лисака

Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, захисники з ПвК "Схід" збили 6 "Шахедів", проте є влучання у Кривому Розі.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі.

Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка".

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Деталі: За словами Лисака, також зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Внаслідок цього постраждав 56-річний чоловік, який лікуватиметься вдома.

Крім того, ворог вдарив і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач.

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Теми: Дніпропетровська областьШахедКривий Ріг
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