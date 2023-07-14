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Вражеская атака: на Днепропетровщине ПВО сбила 6 "Шахедов", есть попадание в Кривом Роге

Ольга ГлущенкоПятница, 14 июля 2023, 07:38
Вражеская атака: на Днепропетровщине ПВО сбила 6 Шахедов, есть попадание в Кривом Роге
фото из ТГ Лысака

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, защитники из ПвК "Восток" сбили 6 "Шахедов", однако есть попадание в Кривом Роге.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Впрочем ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание - в Кривом Роге.

Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – изуродованы. Побита спецтехника".

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Детали: По словам Лысака, также задело транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

В результате этого пострадал 56-летний мужчина, который будет лечиться дома.

Кроме того, враг ударил и по Синельниковскому району. По Великомихайловской громаде попал из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач.

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Темы: Днепропетровская областьШахедКривой Рог
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