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Захисники "відмінусували" ще 550 окупантів, 24 артсистеми і 5 танків ворога

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 липня 2023, 08:00
Захисники відмінусували ще 550 окупантів, 24 артсистеми і 5 танків ворога
фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 окупантів, 24 артсистеми, 5 танків та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 236590 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4097 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9) од,
  • артилерійських систем – 4449 (+24) од,
  • РСЗВ – 680 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 423 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31) од,
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24) од,
  • спеціальної техніки ‒ 662 (+10) од.

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Теми: війна
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