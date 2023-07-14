Захисники "відмінусували" ще 550 окупантів, 24 артсистеми і 5 танків ворога
П'ятниця, 14 липня 2023, 08:00
За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 окупантів, 24 артсистеми, 5 танків та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько/ about 236590 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4097 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9) од,
- артилерійських систем – 4449 (+24) од,
- РСЗВ – 680 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 423 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31) од,
- крилатих ракет ‒ 1273 (+2) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24) од,
- спеціальної техніки ‒ 662 (+10) од.