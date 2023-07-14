Защитники "отминусовали" еще 550 оккупантов, 24 артсистемы и 5 танков врага
Пятница, 14 июля 2023, 08:00
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 550 оккупантов, 24 артсистемы, 5 танков и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около/около 236590 (+550) человек ликвидировано,
- танков – 4097 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 8008 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 4449 (+24) ед,
- РСЗО – 680 (+2) ед,
- средств ПВО – 423 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3783 (+31) ед,
- крылатых ракет – 1273 (+2) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24) ед,
- специальной техники – 662 (+10).