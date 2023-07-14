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Защитники "отминусовали" еще 550 оккупантов, 24 артсистемы и 5 танков врага

Ольга ГлущенкоПятница, 14 июля 2023, 08:00
Защитники отминусовали еще 550 оккупантов, 24 артсистемы и 5 танков врага
фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 550 оккупантов, 24 артсистемы, 5 танков и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около/около 236590 (+550) человек ликвидировано,
  • танков – 4097 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 8008 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 4449 (+24) ед,
  • РСЗО – 680 (+2) ед,
  • средств ПВО – 423 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3783 (+31) ед,
  • крылатых ракет – 1273 (+2) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24) ед,
  • специальной техники – 662 (+10).

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