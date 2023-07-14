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Протиповітряна оборона знищила 16 із 17 "Шахедів", якими РФ вдарила по Україні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 08:09
Протиповітряна оборона знищила 16 із 17 Шахедів, якими РФ вдарила по Україні
ілюстрація Повітряних сил

Росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed, 16 із них знищила ППО.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Із вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Теми: ППОШахедПовітряні сили ЗСУ
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