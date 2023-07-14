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Противовоздушная оборона уничтожила 16 из 17 "Шахедов", которыми РФ ударила по Украине

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 08:09
Противовоздушная оборона уничтожила 16 из 17 Шахедов, которыми РФ ударила по Украине
иллюстрация Воздушных сил

Россияне атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства Shahed, 16 из них уничтожила ПВО.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: С вечера 13 июля по 4 утра 14 июля 2023 года россияне атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

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В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 "шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БПЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки.

Привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Південь" и "Схід".

Отмечается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла до 20 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

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Темы: ПВОШахедВоздушные силы ВСУ
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