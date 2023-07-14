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Оборонний бюджет США: Палата представників відхилила низку негативних для України поправок

"Європейська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 08:24

У Палаті представників США відхилили кілька поправок до оборонного бюджету на 2024 рік, які були небезпечними для України.

Джеерело: посол України в США Оксана Маркарова, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що члени Палати представників багато годин розглядали поправки до проєкту закону "Про асигнування на потреби національної оборони на 2024 р." (NDAA).

"Раді повідомити що всі негативні поправки які стосувались України, розглянуто і відхилено", – розповіла Маркарова.

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Серед таких:

#105 М.Т.Грін – про видалення з закону положення про виділення 300 млн. дол. США на допомогу Україні (за – 89; проти – 341);

#1206  М.Гейтца – про заборону безпекової допомоги Україні (за – 70; проти – 358);

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#104 М.Т.Грін – про видалення з закону положення про створення центру передового досвіду в Україні (за – 95; проти – 332);

#472  (Р.Девідсон, М.Клауд) про вимогу до президента США у координації з міністром оборони та державним секретарем подати до Конгресу звіт, який містить стратегію участі США в [війні в] Україні (за – 129; проти – 301);

#1219 ( Е.Оглез) про видалення розділу 1224 законопроекту стосовно подовження повноважень ленд-лізу для України (за – 71; проти – 360);

#1558 (М.Т.Грін, М.Гейтц та Т.Массі) про заборону на продаж чи передачу до України касетних боєприпасів чи технологій, що стосуються касетних боєприпасів ("за" – 147; "проти" – 276)

Маркарова додала, що попереду ще голосування проєкту в цілому, голосування Сенатського NDAA, конференція палат та повторне голосування. "На цьому етапі дуже дякуємо всім, хто проголосував проти і закликав інших не підтримувати зменшення допомоги Україні", – зазначила посол.

Що передувало: 7 липня США анонсували новий пакета військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

Теми: СШАдопомога Україні
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