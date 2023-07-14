Оборонный бюджет США: Палата представителей отклонила ряд негативных для Украины поправок

В Палате представителей США отклонили несколько поправок в оборонный бюджет на 2024 год, которые были опасными для Украины.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова, которую цитирует "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что члены Палаты представителей много часов рассматривали поправки к проекту закона "Об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2024 г." (NDAA).

"Рады сообщить, что все негативные поправки, которые касались Украины, рассмотрены и отклонены", - рассказала Маркарова.

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Среди таких:

#105 М.Т.Грин - об удалении из закона положения о выделении 300 млн. долл. США на помощь Украине (за - 89; против - 341);

#1206 М.Гейтца - о запрете помощи Украине в сфере безопасности (за - 70; против - 358);

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#104 М.Т.Грин - об удалении из закона положения о создании центра передового опыта в Украине (за - 95; против - 332);

#472 (Р.Дэвидсон, М.Клауд) о требовании к президенту США в координации с министром обороны и государственным секретарем представить в Конгресс отчет, содержащий стратегию участия США в [войне в] Украине (за - 129; против - 301);

#1219 (Э.Оглез) об удалении раздела 1224 законопроекта о продлении полномочий ленд-лиза для Украины (за - 71; против - 360);

#1558 (М.Т.Грин, М.Гейтц и Т.Масси) о запрете на продажу или передачу в Украину кассетных боеприпасов или технологий, касающихся кассетных боеприпасов ("за" - 147; "против" - 276)

Маркарова добавила, что впереди еще голосование проекта в целом, голосование Сенатского NDAA, конференция палат и повторное голосование. "На этом этапе большое спасибо всем, кто проголосовал против и призвал других не поддерживать уменьшение помощи Украине", - отметила посол.

Что предшествовало: 7 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.