За добу росіяни випустили 40 снарядів по Херсону
П'ятниця, 14 липня 2023, 08:48
За добу 13 липня росіяни 76 разів обстріляли Херсонську область: загинула одна людина і ще одна зазнала поранень.
Джерело: очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах
Деталі: Повідомляється, що за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.
Реклама:
По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю у Новоолександрівській сільській громаді; територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення.
ВІДЕО ДНЯ