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За добу росіяни випустили 40 снарядів по Херсону

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 08:48

За добу 13 липня росіяни 76 разів обстріляли Херсонську область: загинула одна людина і ще одна зазнала поранень.

Джерело: очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.

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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю у Новоолександрівській сільській громаді; територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення.

Теми: Херсонська областьвійна
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