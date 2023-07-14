Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки россияне выпустили 40 снарядов по Херсону

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 08:48

За сутки 13 июля россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область: погиб один человек и еще один получил ранения.

Источник: глава областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Детали: Сообщается, что за минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов.

Реклама:

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание в Новоалександровской сельской общине; территорию двух предприятий и гаражный кооператив в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Все новости...
Херсонская область
Депортация украинцев оккупантами достигла Генического района 
Оккупанты ударили по Херсонщине: убили пенсионерку
Россияне выпустили 487 снарядов по Херсонщине, два человека погибли – ОВА
Последние новости
15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
15:29
На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села
15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
15:08
видео"Женщина складывала мины у дома": в ГСЧС предостерегли не трогать "подарки" окуппантов
14:48
Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией
14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
14:21
фотоВ Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином
14:13
фотоВоенные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
13:57
Ученые рассчитали, какая температура воздуха в жару может навредить здоровью
13:45
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Все новости...
Реклама: