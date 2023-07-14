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За сутки россияне выпустили 40 снарядов по Херсону

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 08:48

За сутки 13 июля россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область: погиб один человек и еще один получил ранения.

Источник: глава областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Детали: Сообщается, что за минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

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По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание в Новоалександровской сельской общине; территорию двух предприятий и гаражный кооператив в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

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Темы: Херсонская областьвойна
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