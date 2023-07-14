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Росія вперше не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ: розвідка Британії пояснила чому

"Європейська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 09:20
Росія вперше не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ: розвідка Британії пояснила чому

Розвідка Великобританії припускає, що скасування Росією участі ядерних підводних човнів у параді ВМФ РФ може бути пов’язане як з їхнью зайнятістю, так і певними безпековими побоюваннями російського керівництва.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 13 липня, на яакий посилається "Європейська правда"

Деталі: 12 липня у російських ЗМІ з’явилися повідомлення, що ядерні субмарини Північного флоту Росії не будуть брати участь у параді до Дня Військово-морського флоту РФ, який планують у Санкт-Петербурзі на 30 липня.

З часу заснування такого формату святкування у 2017 році, це, наскільки відомо, перший рік, коли ядерні субмарини не братимуть участі.

Дослівно: "Зміна ймовірно пов’язана, передусім, з необхідністю технічного обслуговування  і збереження доступності для залучення до операцій та навчання. Також є реалістична ймовірність, що на рішення вплинули внутрішньобезпекові міркування, у контексті спроби заколоту ПВК "Вагнер".

Теми: розвідкаРосія
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