Россия впервые не выведет ядерные субмарины на парад ВМФ: разведка Британии объяснила почему

Разведка Великобритании предполагает, что отмена Россией участия ядерных подводных лодок в параде ВМФ РФ может быть связана как с их занятостью, так и определенными опасениями российского руководства по безопасности.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 13 июля, на который ссылается "Европейская правда"

Детали: 12 июля в российских СМИ появились сообщения, что ядерные субмарины Северного флота России не будут участвовать в параде ко Дню Военно-морского флота РФ, который планируют в Санкт-Петербурге на 30 июля.

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Со времени основания такого формата празднования в 2017 году, это, насколько известно, первый год, когда ядерные субмарины не будут участвовать.

Дословно: "Изменение вероятно связано, прежде всего, с необходимостью технического обслуживания и сохранения доступности для привлечения к операциям и обучения. Также есть реалистичная вероятность, что на решение повлияли соображения внутренней безопасности, в контексте попытки мятежа ЧВК "Вагнер".