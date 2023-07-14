Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия впервые не выведет ядерные субмарины на парад ВМФ: разведка Британии объяснила почему

"Европейская правда"Пятница, 14 июля 2023, 09:20
Россия впервые не выведет ядерные субмарины на парад ВМФ: разведка Британии объяснила почему

Разведка Великобритании предполагает, что отмена Россией участия ядерных подводных лодок в параде ВМФ РФ может быть связана как с их занятостью, так и определенными опасениями российского руководства по безопасности.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 13 июля, на который ссылается "Европейская правда"

Детали: 12 июля в российских СМИ появились сообщения, что ядерные субмарины Северного флота России не будут участвовать в параде ко Дню Военно-морского флота РФ, который планируют в Санкт-Петербурге на 30 июля.

Реклама:

Со времени основания такого формата празднования в 2017 году, это, насколько известно, первый год, когда ядерные субмарины не будут участвовать.

Дословно: "Изменение вероятно связано, прежде всего, с необходимостью технического обслуживания и сохранения доступности для привлечения к операциям и обучения. Также есть реалистичная вероятность, что на решение повлияли соображения внутренней безопасности, в контексте попытки мятежа ЧВК "Вагнер".

Темы: разведкаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
разведка
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: