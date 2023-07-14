Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Ми подолали психологічний бар’єр, Україну вже бачать членом НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 09:50
Кулеба: Ми подолали психологічний бар’єр, Україну вже бачать членом НАТО
Дмитро Кулеба. фото МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО у Вільнюсі для України і вважає, що тепер запрошення для нашої країни ближче, ніж здається. 

Джерело: Кулеба в інтерв’ю для національного телемарафону, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Мене не влаштовує тільки один момент – що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що Україну або запрошують до членства, або запросять умовно завтра. Але це був саміт, на якому дуже важливо не лише те, що у тексті офіційних рішень та офіційних заявах, але й те, що було за лаштунками. І була принципова різниця не лише між Бухарестським самітом 2008 року, з яким всі порівнюють "Вільнюс", але й навіть із самітом у Мадриді. 

Ми подолали психологічний бар’єр, і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО. Те, що вони не зробили "квантовий ривок" – це погано. Але, з іншого боку, я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається. Тому що всередині за закритими дверима усі абсолютно спокійно кажуть: не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО". 

Реклама:

Деталі: На запитання про те, чи задоволений він результатами саміту, Кулеба відповів "загалом так". 

Нагадаємо: Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Програма-мінімум у Вільнюсі: що отримала Україна від саміту НАТО і що має робити далі.

Теми: НАТОКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
НАТО
Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тисяч резервістів
Стефанішина пояснила гнівний твіт Зеленського: Отримали сигнали невіри в перемогу України
Нові оборонні плани НАТО: більше сил на східному фланзі, вища боєготовність
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: