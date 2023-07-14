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Кулеба: Ми подолали психологічний бар’єр, Україну вже бачать членом НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 09:50
Кулеба: Ми подолали психологічний бар’єр, Україну вже бачать членом НАТО
Дмитро Кулеба. фото МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО у Вільнюсі для України і вважає, що тепер запрошення для нашої країни ближче, ніж здається. 

Джерело: Кулеба в інтерв’ю для національного телемарафону, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Мене не влаштовує тільки один момент – що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що Україну або запрошують до членства, або запросять умовно завтра. Але це був саміт, на якому дуже важливо не лише те, що у тексті офіційних рішень та офіційних заявах, але й те, що було за лаштунками. І була принципова різниця не лише між Бухарестським самітом 2008 року, з яким всі порівнюють "Вільнюс", але й навіть із самітом у Мадриді. 

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Ми подолали психологічний бар’єр, і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО. Те, що вони не зробили "квантовий ривок" – це погано. Але, з іншого боку, я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається. Тому що всередині за закритими дверима усі абсолютно спокійно кажуть: не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО". 

Деталі: На запитання про те, чи задоволений він результатами саміту, Кулеба відповів "загалом так". 

Нагадаємо: Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

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У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

Читайте також: Програма-мінімум у Вільнюсі: що отримала Україна від саміту НАТО і що має робити далі.

Теми: НАТОКулеба Дмитро
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