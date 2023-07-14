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Кулеба: Мы преодолели психологический барьер, Украину уже видят членом НАТО

"Европейская правда"Пятница, 14 июля 2023, 09:50
Кулеба: Мы преодолели психологический барьер, Украину уже видят членом НАТО
Дмитрий Кулеба. фото МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в целом доволен результатами саммита НАТО в Вильнюсе для Украины и считает, что теперь приглашение для нашей страны ближе, чем кажется.

Источник: Кулеба в интервью для национального телемарафона, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Меня не устраивает только один момент - что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что Украину или приглашают к членству, или пригласят условно завтра. Но это был саммит, на котором очень важно не только то, что в тексте официальных решений и официальных заявлениях, но и то, что было за кулисами. И была принципиальная разница не только между Бухарестским саммитом 2008 года, с которым все сравнивают "Вильнюс", но даже с саммитом в Мадриде.

Мы преодолели психологический барьер, и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО. То, что они не сделали "квантовый рывок" - это плохо. Но, с другой стороны, я вижу, что этот квантовый рывок неизбежен и произойдет гораздо раньше, чем нам кажется. Потому что внутри за закрытыми дверями все совершенно спокойно говорят: не волнуйтесь, вопрос решен, вы будете членом НАТО".

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Детали: На вопрос о том, доволен ли он результатами саммита, Кулеба ответил "в целом да".

Напомним: Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты некоторые условия".

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Темы: НАТОКулеба Дмитрий
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