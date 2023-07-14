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Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву в Карвасарах на Хмельниччині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 10:33
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву в Карвасарах на Хмельниччині
фото з ТГ МКІП

Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити і передати Здвиженську церкву в Карвасарах Національному заповіднику "Кам'янець" на Хмельниччині.

Джерело: Міністерство культури та інформполітики в Telegram

Деталі: Рішенням від 13 липня 2023 року Господарського суду Хмельницької області по справі за позовом Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" до Релігійної організації "Хрестовозвиженська Українська Православна Церква", що належить до УПЦ МП, про звільнення та передачу об'єкта нерухомого майна, позов задоволено на користь держави.

Позовними вимогами по справі були — зобов'язати відповідача звільнити будівлю Здвиженської церкви у Карвасарах та передати її заповіднику.

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Третьою стороною у справі виступало МКІП.

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Теми: УПЦ МПХмельниччинацерква
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