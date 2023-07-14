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Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 10:33
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
фото из ТГ МКИП

Суд обязал УПЦ МП освободить и передать Здвиженскую церковь в Карвасарах Национальному заповеднику "Каменец" в Хмельницкой области.

Источник: Министерство культуры и информполитики в Telegram

Детали: Решением от 13 июля 2023 года Хозяйственного суда Хмельницкой области по делу по иску Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец" к Религиозной организации "Крестовозвиженская Украинская Православная Церковь", принадлежащей УПЦ МП, об освобождении и передаче объекта недвижимого имущества, иск удовлетворен в пользу государства.

Исковыми требованиями по делу были - обязать ответчика освободить здание Здвиженской церкви в Карвасарах и передать его заповеднику.

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Третьей стороной по делу выступало МКИП.

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Темы: УПЦ МПХмельнитчинацерковь
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