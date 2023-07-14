Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії заборонили змінювати стать

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 липня 2023, 10:34
В Росії заборонили змінювати стать
Фото: Getty Images

Російська Держдума ухвалила в остаточному, третьому читанні закон про заборону зміни статі.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости"

Деталі: Відповідно до законопроєкту, "медичним працівникам забороняється здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі людини, зокрема формування в людини первинних і (або) вторинних статевих ознак іншої статі".

Виняток пропонується зробити тільки для "вроджених аномалій у дітей".  

Реклама:

Крім заборон безпосередньо на медичну допомогу транс-людям, Держдума схвалила такі обмежувальні заходи:

Органи РАГС не зможуть вносити зміни в документи людини на основі медичних довідок про "зміну статі";

"Зміна статі" одним з подружжя або обома буде підставою для анулювання шлюбу;

ВІДЕО ДНЯ

Для "людей, які змінили свою стать" буде запроваджено заборону на усиновлення дітей і встановлення піклування над ними.

Що було раніше: Ще у 2022 році російський диктатор Володимир Путін обурювався, що країни Європи та США, або, як він висловлюється, англосакси перейшли до "радикального заперечення норм релігії і родини".

"Хіба ми хочемо, щоб у нас в Росії замість мами і тата був батько №1, батько № 2 і батько № 3? Зовсім здуріли вже? Хіба ми хочемо, щоб в наших школах з початкових класів дітям нав’язували збочення, які призводять до деградації і вимирання", – заявляв він.

Теми: Росіямедицинасуспільство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Росія
Російські олігархи розбагатіли майже до довоєнного рівня
Гроші кремлівських олігархів: від арешту активів росіян виграють усі, крім України
У Курській області заявляють про вибух дрона в районі АЕС, у Воронежі – про збиті БПЛА
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: