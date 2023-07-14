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В Росії заборонили змінювати стать

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 липня 2023, 10:34
В Росії заборонили змінювати стать
Фото: Getty Images

Російська Держдума ухвалила в остаточному, третьому читанні закон про заборону зміни статі.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости"

Деталі: Відповідно до законопроєкту, "медичним працівникам забороняється здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі людини, зокрема формування в людини первинних і (або) вторинних статевих ознак іншої статі".

Виняток пропонується зробити тільки для "вроджених аномалій у дітей".  

Крім заборон безпосередньо на медичну допомогу транс-людям, Держдума схвалила такі обмежувальні заходи:

Органи РАГС не зможуть вносити зміни в документи людини на основі медичних довідок про "зміну статі";

"Зміна статі" одним з подружжя або обома буде підставою для анулювання шлюбу;

Для "людей, які змінили свою стать" буде запроваджено заборону на усиновлення дітей і встановлення піклування над ними.

Що було раніше: Ще у 2022 році російський диктатор Володимир Путін обурювався, що країни Європи та США, або, як він висловлюється, англосакси перейшли до "радикального заперечення норм релігії і родини".

"Хіба ми хочемо, щоб у нас в Росії замість мами і тата був батько №1, батько № 2 і батько № 3? Зовсім здуріли вже? Хіба ми хочемо, щоб в наших школах з початкових класів дітям нав’язували збочення, які призводять до деградації і вимирання", – заявляв він.

Теми: Росіямедицинасуспільство
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