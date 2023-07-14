Российская Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о запрете смены пола.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости"

Детали: Согласно законопроекту, медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на изменение пола человека, в частности формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола".

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Исключение предлагается сделать только для "врожденных аномалий у детей".

Помимо запретов непосредственно на медицинскую помощь транс-людям, Госдума одобрила следующие ограничительные меры:

Органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок о "смене пола";

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"Изменение пола" одним из супругов или обоими будет основанием для аннулирования брака;

Для "людей, которые изменили свой пол" будет введен запрет на усыновление детей и установление опеки над ними.

Что предшествовало: Еще в 2022 году российский диктатор Владимир Путин возмущался, что страны Европы и США, или, как он выражается, англосаксы перешли к "радикальному отрицанию норм религии и семьи".

"Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы был отец №1, отец № 2 и отец № 3? Совсем одурели уже? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые приводят к деградации и вымиранию", - заявлял он.