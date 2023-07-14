Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России запретили менять пол

Станислав ПогориловПятница, 14 июля 2023, 10:34
В России запретили менять пол
Фото: Getty Images

Российская Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о запрете смены пола.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости"

Детали: Согласно законопроекту, медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на изменение пола человека, в частности формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола".

Реклама:

Исключение предлагается сделать только для "врожденных аномалий у детей". 

Помимо запретов непосредственно на медицинскую помощь транс-людям, Госдума одобрила следующие ограничительные меры:

Органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок о "смене пола";

ВИДЕО ДНЯ

"Изменение пола" одним из супругов или обоими будет основанием для аннулирования брака;

Для "людей, которые изменили свой пол" будет введен запрет на усыновление детей и установление опеки над ними.

Что предшествовало: Еще в 2022 году российский диктатор Владимир Путин возмущался, что страны Европы и США, или, как он выражается, англосаксы перешли к "радикальному отрицанию норм религии и семьи".

"Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы был отец №1, отец № 2 и отец № 3? Совсем одурели уже? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые приводят к деградации и вымиранию", - заявлял он.

Темы: Росcиямедицинаобщество
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Пять украинских кейсов для порабощенных народов Росии
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: