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На Миколаївщині знайшли тіла ще двох мирних жителів, розстріляних окупантами

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 11:30
На Миколаївщині знайшли тіла ще двох мирних жителів, розстріляних окупантами
фото прокуратури

На звільненій території Миколаївщини правоохоронці виявили тіла двох цивільних осіб, яких розстріляли  російські військові.

Джерело: прокуратура Миколаївської області

Деталі: Під час чергового огляду місцевості та фіксування воєнних злочинів окупантів стосовно цивільного населення у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори, слідчі та криміналісти виявили тіла двох місцевих мешканців – чоловіків 20-ти та 34-х років, яких навесні 2022 року розстріляли військові РФ.

 

Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

Теми: Миколаївська областьвійна
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