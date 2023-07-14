На Миколаївщині знайшли тіла ще двох мирних жителів, розстріляних окупантами
На звільненій території Миколаївщини правоохоронці виявили тіла двох цивільних осіб, яких розстріляли російські військові.
Джерело: прокуратура Миколаївської області
Деталі: Під час чергового огляду місцевості та фіксування воєнних злочинів окупантів стосовно цивільного населення у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори, слідчі та криміналісти виявили тіла двох місцевих мешканців – чоловіків 20-ти та 34-х років, яких навесні 2022 року розстріляли військові РФ.
Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.
Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.