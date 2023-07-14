Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Миколаївщині знайшли тіла ще двох мирних жителів, розстріляних окупантами

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 11:30
На Миколаївщині знайшли тіла ще двох мирних жителів, розстріляних окупантами
фото прокуратури

На звільненій території Миколаївщини правоохоронці виявили тіла двох цивільних осіб, яких розстріляли  російські військові.

Джерело: прокуратура Миколаївської області

Деталі: Під час чергового огляду місцевості та фіксування воєнних злочинів окупантів стосовно цивільного населення у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори, слідчі та криміналісти виявили тіла двох місцевих мешканців – чоловіків 20-ти та 34-х років, яких навесні 2022 року розстріляли військові РФ.

 

Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

Реклама:

Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

Теми: Миколаївська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Миколаївська область
На Херсонщині та Миколаївщині була загроза балістики
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
Над Миколаївщиною знищено 8 ворожих БпЛА – ПК "Південь"
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: