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На Николаевщине нашли тела еще двух мирных жителей, расстрелянных оккупантами

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 11:30
На Николаевщине нашли тела еще двух мирных жителей, расстрелянных оккупантами
фото прокуратуры

На освобожденной территории Николаевщины правоохранители обнаружили тела двух гражданских лиц, которых расстреляли российские военные.

Источник: прокуратура Николаевской области

Детали: Во время очередного осмотра местности и фиксирования военных преступлений оккупантов в отношении гражданского населения в селе Степное Воскресенской территориальной общины Николаевского района прокуроры, следователи и криминалисты обнаружили тела двух местных жителей - мужчин 20-ти и 34-х лет, которых весной 2022 года расстреляли военные РФ.

 

Тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования.

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Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.

Темы: Николаевская областьвойна
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