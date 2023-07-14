РПЦ готує нову передачу українських військовополонених Угорщині – розвідка
Російська православна церква (РПЦ) готує нову передачу українських військовополонених з Росії до Угорщини.
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "Радіо "Свобода"
Пряма мова Юсова: "Списку (прізвищ полонених для передачі – ред.) немає. Триває пошук серед українських військовополонених на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях для участі в цій черговій спецоперації російських спецслужб.
Мова йде про українців угорського походження. Обов’язковим елементом участі з боку Угорщини, за нашими даними, є саме етнічне угорське походження громадян України і володіння угорською мовою. Мова йде про посередництво РПЦ. На жаль, це лише прикриття і робота спецслужб".
Деталі: При цьому представник ГУР зауважив, що з частиною раніше переданих Угорщині українських військовослужбовців досі немає зв’язку.
"До частини з них Україна досі не має доступу, аби переконатися, що з ними, в якому вони стані і чи дійсно вони вільно пересуваються, і в них все гаразд", - підкреслив Юсов.
Що передувало:
- На початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.
- При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан. За словами міністра, "Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник".
- Про повернення трьох військовослужбовців із Угорщини в Україну повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.