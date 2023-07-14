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РПЦ готує нову передачу українських військовополонених Угорщині – розвідка

П'ятниця, 14 липня 2023, 12:09
РПЦ готує нову передачу українських військовополонених Угорщині – розвідка
Андрій Юсов, фото: Getty Images

Російська православна церква (РПЦ) готує нову передачу українських військовополонених з Росії до Угорщини.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "Радіо "Свобода"

Пряма мова Юсова: "Списку (прізвищ полонених для передачі – ред.) немає. Триває пошук серед українських військовополонених на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях для участі в цій черговій спецоперації російських спецслужб.

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Мова йде про українців угорського походження. Обов’язковим елементом участі з боку Угорщини, за нашими даними, є саме етнічне угорське походження громадян України і володіння угорською мовою. Мова йде про посередництво РПЦ. На жаль, це лише прикриття і робота спецслужб".

Деталі: При цьому представник ГУР зауважив, що з частиною раніше переданих Угорщині українських військовослужбовців досі немає зв’язку.

"До частини з них Україна досі не має доступу, аби переконатися, що з ними, в якому вони стані і чи дійсно вони вільно пересуваються, і в них все гаразд", - підкреслив Юсов.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • На початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.
  • При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан. За словами міністра, "Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник".
  • Про повернення трьох військовослужбовців із Угорщини в Україну повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Теми: УгорщинаРосіяполонені
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