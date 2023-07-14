РПЦ готує нову передачу українських військовополонених Угорщині – розвідка

Російська православна церква (РПЦ) готує нову передачу українських військовополонених з Росії до Угорщини.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "Радіо "Свобода"

Пряма мова Юсова: "Списку (прізвищ полонених для передачі – ред.) немає. Триває пошук серед українських військовополонених на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях для участі в цій черговій спецоперації російських спецслужб.

Мова йде про українців угорського походження. Обов’язковим елементом участі з боку Угорщини, за нашими даними, є саме етнічне угорське походження громадян України і володіння угорською мовою. Мова йде про посередництво РПЦ. На жаль, це лише прикриття і робота спецслужб".

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Деталі: При цьому представник ГУР зауважив, що з частиною раніше переданих Угорщині українських військовослужбовців досі немає зв’язку.

"До частини з них Україна досі не має доступу, аби переконатися, що з ними, в якому вони стані і чи дійсно вони вільно пересуваються, і в них все гаразд", - підкреслив Юсов.

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