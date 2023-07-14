РПЦ готовит новую передачу украинских военнопленных Венгрии - разведка

Русская православная церковь (РПЦ) готовит новую передачу украинских военнопленных из России в Венгрию.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио "Свобода"

Прямая речь Юсова: "Списка (фамилий пленных для передачи - ред.) нет. Продолжается поиск среди украинских военнопленных на территории РФ и на временно оккупированных украинских территориях для участия в этой очередной спецоперации российских спецслужб.

Речь идет об украинцах венгерского происхождения. Обязательным элементом участия со стороны Венгрии, по нашим данным, является именно этническое венгерское происхождение граждан Украины и владение венгерским языком. Речь идет о посредничестве РПЦ. К сожалению, это лишь прикрытие и работа спецслужб".

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Детали: При этом представитель ГУР отметил, что с частью ранее переданных Венгрии украинских военнослужащих до сих пор нет связи.

"К части из них Украина до сих пор не имеет доступа, чтобы убедиться, что с ними, в каком они состоянии и действительно ли они свободно передвигаются, и у них все в порядке", - подчеркнул Юсов.

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