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Пентагон про контрнаступ: Просування дається ціною величезних зусиль

"Європейська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 12:46
Пентагон про контрнаступ: Просування дається ціною величезних зусиль
Дуглас Сімс, скриншот

У Пентагоні прокоментували твердження про те, що контрнаступ Збройних сил України відбувається з меншою швидкістю, ніж очікувалося.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг директора операцій об’єднаного штабу Пентагону Дугласа Сімса

Пряма мова Сімса: "Вони використовують нове обладнання, і все це під обстрілами і бомбардуваннями, не кажучи вже про... масштабне мінування з боку росіян. І там, де вони просуваються на сотні метрів за день, а подекуди і на кілометр за день, вони роблять це ціною величезних зусиль".

Деталі: Він наголосив, що наразі українські бійці перебувають у розпалі запеклих бойових дій.

За його словами, українські військові проводять свої контрнаступальні операції "у чудовій послідовності на полі бою". "Можливо, не з тією швидкістю, яку ми б хотіли… Однак це важка війна, вона ведеться на дійсно важкій місцевості, під обстрілами, і якщо взяти до уваги все це, то це просто вражає", – підкреслив представник Пентагону.

Що було раніше: Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що прогнозувати перебіг контрнаступу неможливо через "природу війни". Він закликав не робити прогнозів щодо перебігу контрнаступу, оскільки це не є можливим.

Теми: СШАконтрнаступУкраїнавійна
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