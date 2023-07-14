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Пентагон о контрнаступлении: Продвижение дается ценой огромных усилий

"Европейская правда"Пятница, 14 июля 2023, 12:46
Пентагон о контрнаступлении: Продвижение дается ценой огромных усилий
Дуглас Симс, скриншот

В Пентагоне прокомментировали утверждение о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит с меньшей скоростью, чем ожидалось.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг директора операций объединенного штаба Пентагона Дугласа Симса

Прямая речь Симса: "Они используют новое оборудование, и все это под обстрелами и бомбардировками, не говоря уже о ... масштабном минировании со стороны россиян. И там, где они продвигаются на сотни метров за день, а иногда и на километр за день, они делают это ценой огромных усилий".

Детали: Он отметил, что сейчас украинские бойцы находятся в разгаре ожесточенных боевых действий.

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По его словам, украинские военные проводят свои контрнаступательные операции "в прекрасной последовательности на поле боя". "Возможно, не с той скоростью, которую мы бы хотели... Однако это тяжелая война, она ведется на действительно тяжелой местности, под обстрелами, и если принять во внимание все это, то это просто поражает", – подчеркнул представитель Пентагона.

Что предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что прогнозировать ход контрнаступления невозможно из-за "природы войны". Он призвал не делать прогнозов относительно хода контрнаступления, поскольку это не является возможным.

Темы: СШАконтрнаступлениеУкраинавойна
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