Фронт, захист АЕС, хороший результат БПЛА: Зеленський збирав Ставку

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових, силовиків та урядовців.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського – ситуація на фронті, просування, оборона.



Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков.



Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка".



Деталі: Стосовно захисту атомних станцій та північного кордону було заслухано доповіді очільник МВС Ігоря Клименка, голови ДПСУ Сергія Дейнека, головного інспектора МО Воронченка. Вони доповіли про результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань..



Згідно з доповіддю керівника ГУР Кирила Буданова, з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня.