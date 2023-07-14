Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку

На заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных, силовиков и чиновников.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Очередная Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского - ситуация на фронте, продвижение, оборона.

Новые оборонные пакеты. Доклад министра Резникова. Улучшение логистики поставок - вице-премьер Кубраков.

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Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка".

Детали: Относительно защиты атомных станций и северной границы были заслушаны доклады главы МВД Игоря Клименко, председателя ГПСУ Сергея Дейнека, главного инспектора МО Воронченко. Они доложили о результатах проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.

Согласно докладу руководителя ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси - отсутствует.