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Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 12:59
Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку
Владимир Зеленский. иллюстративное фото ОП

На заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных, силовиков и чиновников.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Очередная Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского - ситуация на фронте, продвижение, оборона.

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Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка".

Детали: Относительно защиты атомных станций и северной границы были заслушаны доклады главы МВД Игоря Клименко, председателя ГПСУ Сергея Дейнека, главного инспектора МО Воронченко. Они доложили о результатах проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.

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Согласно докладу руководителя ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси - отсутствует.

Темы: Зеленскийвойна
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