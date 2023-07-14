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Проросійського пропагандиста оштрафували у Латвії за підтримку Росії

Ірина БалачукП'ятниця, 14 липня 2023, 13:52
Проросійського пропагандиста оштрафували у Латвії за підтримку Росії
Марат Касем. Фото rudn.ru

У Латвії оштрафували на 15 тисяч євро за незаконну інтелектуальну та фізичну підтримку РФ колишнього шеф-редактора прокремлівського ресурсу "Sputnik Литва" Марата Касема.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Латвійське телебачення

Деталі: Проросійського пропагандиста Касема затримала Служба державної безпеки Латвії в рамках кримінального процесу за можливе порушення санкцій Євросоюзу.

Зазначалося, що той працює в одному з інформаційних ресурсів, який контролюється Кремлем, – агентстві "Россия Сегодня", і що "поширює відповідну до наративу Кремля інформацію, включно з регулярною дискримінацією Латвії та її союзників".

Повідомляється, що протягом кількох років Касем жив і працював у РФ, а до Латвії повернувся наприкінці 2022 року.

Передісторія:

Теми: ЛатвіяРосіяпропагандаштрафи
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