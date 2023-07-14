Проросійського пропагандиста оштрафували у Латвії за підтримку Росії
У Латвії оштрафували на 15 тисяч євро за незаконну інтелектуальну та фізичну підтримку РФ колишнього шеф-редактора прокремлівського ресурсу "Sputnik Литва" Марата Касема.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Латвійське телебачення
Деталі: Проросійського пропагандиста Касема затримала Служба державної безпеки Латвії в рамках кримінального процесу за можливе порушення санкцій Євросоюзу.
Зазначалося, що той працює в одному з інформаційних ресурсів, який контролюється Кремлем, – агентстві "Россия Сегодня", і що "поширює відповідну до наративу Кремля інформацію, включно з регулярною дискримінацією Латвії та її союзників".
Повідомляється, що протягом кількох років Касем жив і працював у РФ, а до Латвії повернувся наприкінці 2022 року.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура Латвії оштрафувала громадянина республіки на 15 тисяч євро за незаконну "інтелектуальну та фізичну" підтримку РФ.
- Ще раніше Окружний суд німецького міста Кельн присудив стягнути з уродженки України Олени Колбасникової штраф за схвалення агресії Росії.
- Розслідування Reuters визначило Колбасникову та її партнера Макса Шлунда частиною прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині. Серед іншого, вони були причетні до збору коштів для російської армії.