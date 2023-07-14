Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России
В Латвии оштрафовали на 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку РФ бывшего шеф-редактора прокремлевского ресурса "Sputnik Литва" Марата Касема.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Латвийское телевидение
Детали: Пророссийского пропагандиста Касема задержала Служба государственной безопасности Латвии в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций Евросоюза.
Отмечалось, что тот работает в одном из информационных ресурсов, который контролируется Кремлем, − агентстве "Россия Сегодня", и что "распространяет соответствующую нарративу Кремля информацию, включая регулярную дискриминацию Латвии и ее союзников".
Сообщается, что в течение нескольких лет Касем жил и работал в РФ, а в Латвию вернулся в конце 2022 года.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Латвии оштрафовала гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную "интеллектуальную и физическую" поддержку РФ.
- Еще ранее Окружной суд города Кельн присудил взыскать с уроженки Украины Елены Колбасниковой штраф за одобрение агрессии России.
- Расследование Reuters определило Колбасникову и ее партнера Макса Шлунда частью прокремлевской сети агентов влияния в Германии. Среди прочего, они были причастны к сбору средств для российской армии.