Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России

В Латвии оштрафовали на 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку РФ бывшего шеф-редактора прокремлевского ресурса "Sputnik Литва" Марата Касема.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Латвийское телевидение

Детали: Пророссийского пропагандиста Касема задержала Служба государственной безопасности Латвии в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций Евросоюза.

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Отмечалось, что тот работает в одном из информационных ресурсов, который контролируется Кремлем, − агентстве "Россия Сегодня", и что "распространяет соответствующую нарративу Кремля информацию, включая регулярную дискриминацию Латвии и ее союзников".

Сообщается, что в течение нескольких лет Касем жил и работал в РФ, а в Латвию вернулся в конце 2022 года.

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