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Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России

Ирина БалачукПятница, 14 июля 2023, 13:52
Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России
Марат Касем. Фото rudn.ru

В Латвии оштрафовали на 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку РФ бывшего шеф-редактора прокремлевского ресурса "Sputnik Литва" Марата Касема.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Латвийское телевидение

Детали: Пророссийского пропагандиста Касема задержала Служба государственной безопасности Латвии в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций Евросоюза.

Отмечалось, что тот работает в одном из информационных ресурсов, который контролируется Кремлем, − агентстве "Россия Сегодня", и что "распространяет соответствующую нарративу Кремля информацию, включая регулярную дискриминацию Латвии и ее союзников".

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Сообщается, что в течение нескольких лет Касем жил и работал в РФ, а в Латвию вернулся в конце 2022 года.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Латвии оштрафовала гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную "интеллектуальную и физическую" поддержку РФ.
  • Еще ранее Окружной суд города Кельн присудил взыскать с уроженки Украины Елены Колбасниковой штраф за одобрение агрессии России.
  • Расследование Reuters определило Колбасникову и ее партнера Макса Шлунда частью прокремлевской сети агентов влияния в Германии. Среди прочего, они были причастны к сбору средств для российской армии.

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Темы: ЛатвияРосcияпропагандаштрафы
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