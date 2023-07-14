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Штурмові групи бригади "Кара-Даг" просунулися на 1700 метрів на мелітопольському напрямку – НГУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 14:47
Штурмові групи бригади Кара-Даг просунулися на 1700 метрів на мелітопольському напрямку – НГУ
фото НГУ

Штурмові групи бригади Нацгвардії "Кара-Даг" за підтримки танків за тиждень просунулися на понад 1 700 метрів на мелітопольському напрямку.

Джерело: заступник директора Департаменту планування застосування ГУ НГУ полковник Микола Уршалович на брифінгу, цитує "АрміяInform"

Деталі: Підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" із приданими їй силами та засобами, у взаємодії з підрозділами Збройних сил України продовжують вести наступальні дії на мелітопольському напрямку.

Пряма мова: "За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулася на понад 1 700 метрів на південь та південний схід.

Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу, а це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і шість авіаударів протягом тижня, що минув.

Противник, своєю чергою, здійснював контрнаступальні дії, намагався відновити втрачене положення, але успіху не мав". 

Теми: Нацгвардіяконтрнаступ
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