Штурмові групи бригади "Кара-Даг" просунулися на 1700 метрів на мелітопольському напрямку – НГУ

Штурмові групи бригади Нацгвардії "Кара-Даг" за підтримки танків за тиждень просунулися на понад 1 700 метрів на мелітопольському напрямку.

Джерело: заступник директора Департаменту планування застосування ГУ НГУ полковник Микола Уршалович на брифінгу, цитує "АрміяInform"

Деталі: Підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" із приданими їй силами та засобами, у взаємодії з підрозділами Збройних сил України продовжують вести наступальні дії на мелітопольському напрямку.

Пряма мова: "За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулася на понад 1 700 метрів на південь та південний схід.

Реклама:

Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу, а це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і шість авіаударів протягом тижня, що минув.

Противник, своєю чергою, здійснював контрнаступальні дії, намагався відновити втрачене положення, але успіху не мав".