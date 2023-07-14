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Бригада "Кара-Даг" продвинулась на 1700 метров на мелитопольском направлении – НГУ

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 14:47
Бригада Кара-Даг продвинулась на 1700 метров на мелитопольском направлении – НГУ
фото НГУ

Штурмовые группы бригады Нацгвардии "Кара-Даг" при поддержке танков за неделю продвинулись более чем на 1 700 метров на мелитопольском направлении.

Источник: замдиректора Департамента планирования применения ГУ НГУ полковник Николай Уршалович на брифинге, цитирует "АрмияInform"

Детали: Подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" с приданными ей силами и средствами, во взаимодействии с подразделениями Вооруженных сил Украины продолжают вести наступательные действия на мелитопольском направлении.

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Прямая речь: "За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулась более чем на 1 700 метров на юг и юго-восток.

Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия, а это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и шесть авиаударов в течение прошедшей недели.

Противник, в свою очередь, осуществлял контрнаступательные действия, пытался восстановить утраченное положение, но успеха не имел".

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Темы: Нацгвардияконтрнаступление
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