"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ

Харків’янин Вадим Слюсарєв, який входив у партію "Слуга народу" і перед вторгненням поїхав до Росії, за час повномасштабної війни став співвласником компанії у Франції, засвітився у компанії в США, а також перебрав в оточення Мураєва-Азарова харківський завод "Рапід", частину якого вивіз до Угорщини.

Джерело: розслідування "Bihus.Info"

Деталі: "Українська правда" повідомляла, що Вадим Слюсарєв поїхав в РФ напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 18 лютого 2022 року. Як стверджують джерела Bihus.Info, Слюсарєв повернувся в Україну у травні минулого року.

Опитані журналістами-розслідувачами співрозмовники у "Слузі народу" не змогли сказати, чи вийшов він із президентської партії. Слюсарєв на запитання журналістів не відповів, а його адвокатка Олена Бардіна повідомила лише, що він не входить у політраду партії.

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Слюсарєв був парламентським помічником "регіонала" Артема Пшонки і злетів на вершину кар'єри у Прикордонній службі за президентства Віктора Януковича. У 2020 році Слюсарєв засвітився в харківському осередку "Слуги народу" і як радник на Банковій, а в 2021 році його обрали до політради партії, але він не став її членом, бо "не доніс документи", зазначає "Bihus.Info".

За даними видання, у Слюсарєва у Криму живуть батьки, а партнерка Людмила Польовик має там готель, також вона має бізнес у Росії.

Людмила Польовик у минулому була співвласницею двох українських фірм, якими пізніше – коли пішов із держслужби – почав володіти Вадим Слюсарєв.

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Імовірно, Польовик є громадянкою РФ і має дитину від Слюсарєва: в неї є донька Даша, а з її російським мобільним номером пов’язана Слюсарєва Дарья Вадимівна, за даними злитих російських баз.

Як виявили в "Bihus.Info", після окупації Криму Польовик відкрила на своїй ділянці в Алушті готель Blumarin. Вона неодноразово фігурувала на відео святкувань дня народження готелю в окупації – зокрема, на відео, викладеному у травні 2022 року.

У 2017 році Польовик брала участь у російських державних закупівлях: продавала послуги поселення в готелі Blumarin бюджетній установі РФ за рублі. Її підпис на тому контракті збігається з підписом на документах про купівлю французької компанії, який стоїть поруч із підписом Слюсарєва.

Польовик володіє в РФ трьома фірмами, які платять податки агресору (ООО "Рубикон 2016", ООО "Авис-Крым", ООО "Центр медицинской реабилитации").

"Bihus.Info" повідомляє, що в червні 2022 року харків’яни Вадим Слюсарєв і Людмила Польовик придбали французьку компанію SCI GOODWIN, яка володіє нерухомістю в Ніцці, у комплексі "CARRE RUBIS". Раніше французька компанія належала росіянам Світлані й Павлу Поповим.

При купівлі французької нерухомості Польовик вказала українське громадянство, хоча в російському державному реєстрі компаній "ЕГРЮЛ" вона значиться як громадянка РФ.

Також у червні минулого року Слюсарєв відкрив у Будапешті компанію EXPRESSVS-LOGISTIK Kft, ця фірма згодом вивезла частину виробничих потужностей заводу "Рапід" із Харкова до Угорщини.

Власники харківського заводу "Рапід", який виготовляв каркасні будинки, змінилися в липні 2022 року. З оточення Мураєва-Азарова завод переписали спершу на адвокатку Вадима Слюсарєва Олену Бардіну, а потім – на нього самого.

У другій половині 2022 року угорська фірма Слюсарєва кількома партіями вивозила обладнання заводу "Рапід" з України. У компанії Слюсарєва заявили про релокацію заводу з зони бойових дій. Олена Бардіна пояснила, що виробнича база евакуйована "на тимчасове зберігання", а коли стане безпечніше, обладнання повернуть.

При цьому в "Bihus.Info" виявили, що дружина Євгенія Мураєва, який в Україні фігурував у кримінальному провадженні за статтею "державна зрада", зараз є власницею словацької компанії RAPID PLUS s.r.o., що створювалась як дилер продукції заводу "Рапід".

Однак на цьому придбання Слюсарєва не завершуються: торік він став учасником нової компанії у штаті Флорида, а місцем реєстрації вказав апартаменти на березі Атлантичного океану.

Апартаменти у хмарочосі "Beach Club Hallandale" своїм місцем проживання у США одночасно зі Слюсарєвим вказав брат народного депутата від "слуг" Андрія Одарченка Дмитро.

Слюсарєв засвітився в американській компанії OS BONITA 201 LLC, створеній у вересні 2022 року, а брат нардепа Одарченка – в американській фірмі CYBERPORT SOLUTION LLC, заснованій у січні 2023 року. Обидві фірми зареєстровані в тих же апартаментах, що й ці чоловіки. Їхній номер 4304 за адресою S. OCEAN DRIVE HALLANDALE BEACH, FL.

Апартаменти у Флориді, які об’єднали Слюсарєва, брата Одарченка і бізнес, у якому вони фігурують, за даними американського реєстру, придбані на Олену Шульгу. Раніше вона носила прізвище Слюсарєва. За даними реєстру, апартаменти куплені у 2021 році за $850 тисяч. Шульга фігурує партнеркою і в OS BONITA 201, і в CYBERPORT SOLUTION.

Бардіна 13 липня повідомила, що "триває процес видалення позначення Слюсарєва" з американської компанії, – і вже за кілька днів він у ній не фігуруватиме.