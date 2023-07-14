"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ

Харьковчанин Вадим Слюсарев, который входил в партию "Слуга народа" и перед вторжением выехал в Россию, за время полномасштабной войны стал совладельцем компании во Франции, засветился в компании в США, а также перебрал у окружения Мураева-Азарова харьковский завод "Рапид", часть которого вывез в Венгрию.

Источник: расследование "Bihus.Info"

Детали: "Украинская правда" сообщала, что Вадим Слюсарев поехал в РФ накануне полномасштабного вторжения России в Украину, 18 февраля 2022 года. Как утверждают источники Bihus.Info, Слюсарев вернулся в Украину в мае прошлого года.

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Опрошенные журналистами-расследователями собеседники в "Слуге народа" не смогли сказать, вышел ли он из президентской партии. Слюсарев на вопросы журналистов не ответил, а его адвокат Елена Бардина сообщила лишь, что он не входит в политсовет партии.

Слюсарев был парламентским помощником "регионала" Артема Пшонки и взлетел на вершину карьеры в Пограничной службе при президентстве Виктора Януковича. В 2020 году Слюсарев засветился в харьковской ячейке "Слуги народа" и как советник на Банковой, а в 2021 году его избрали в политсовет партии, но он не стал ее членом, потому что "не донес документы", отмечает "Bihus.Info".

По данным издания, у Слюсарева в Крыму живут родители, а партнерша Людмила Полевик имеет там отель, также она имеет бизнес в России.

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Людмила Полевик в прошлом была совладелицей двух украинских фирм, которыми позже – когда ушел с госслужбы – начал владеть Вадим Слюсарев.

Вероятно, Полевик является гражданкой РФ и имеет ребенка от Слюсарева: у нее есть дочь Даша, а с ее российским мобильным номером связана Слюсарева Дарья Вадимовна, по данным слитых российских баз.

Как обнаружили в "Bihus.Info", после оккупации Крыма Полевик открыла на своем участке в Алуште отель Blumarin. Она неоднократно фигурировала на видео празднования дня рождения отеля в оккупации – в частности, на видео, выложенном в мае 2022 года.

В 2017 году Полевик участвовала в российских государственных закупках: продавала услуги поселения в отеле Blumarin бюджетному учреждению РФ за рубли. Ее подпись на том контракте совпадает с подписью на документах о покупке французской компании, которая стоит рядом с подписью Слюсарева.

Полевик владеет в РФ тремя фирмами, которые платят налоги агрессору (ООО "Рубикон 2016", ООО "Авис-Крым", ООО "Центр медицинской реабилитации").

"Bihus.Info" сообщает, что в июне 2022 года харьковчане Вадим Слюсарев и Людмила Полевик приобрели французскую компанию SCI GOODWIN, которая владеет недвижимостью в Ницце, в комплексе "CARRE RUBIS". Ранее французская компания принадлежала россиянам Светлане и Павлу Поповым.

При покупке французской недвижимости Полевик указала украинское гражданство, хотя в российском государственном реестре компаний "ЕГРЮЛ" она значится как гражданка РФ.

Также в июне прошлого года Слюсарев открыл в Будапеште компанию EXPRESSVS-LOGISTIK Kft, эта фирма впоследствии вывезла часть производственных мощностей завода "Рапид" из Харькова в Венгрию.

Владельцы харьковского завода "Рапид", который изготавливал каркасные дома, сменились в июле 2022 года. Из окружения Мураева-Азарова завод переписали сначала на адвоката Вадима Слюсарева Елену Бардину, а затем – на него самого.

Во второй половине 2022 года венгерская фирма Слюсарева несколькими партиями вывозила оборудование завода "Рапид" из Украины. В компании Слюсарева заявили о релокации завода из зоны боевых действий. Елена Бардина пояснила, что производственная база эвакуирована "на временное хранение", а когда станет безопаснее, оборудование вернут.

При этом в "Bihus.Info" обнаружили, что жена Евгения Мураева, который в Украине фигурировал в уголовном производстве по статье "государственная измена", сейчас является владелицей словацкой компании RAPID PLUS s.r.o., которая создавалась как дилер продукции завода "Рапид".

Однако на этом приобретения Слюсарева не заканчиваются: в прошлом году он стал участником новой компании в штате Флорида, а местом регистрации указал апартаменты на берегу Атлантического океана.

Апартаменты в небоскребе "Beach Club Hallandale" своим местом жительства в США одновременно со Слюсаревым указал брат народного депутата от "слуг" Андрея Одарченко Дмитрий.

Слюсарев засветился в американской компании OS BONITA 201 LLC, созданной в сентябре 2022 года, а брат нардепа Одарченко – в американской фирме CYBERPORT SOLUTION LLC, основанной в январе 2023 года. Обе фирмы зарегистрированы в тех же апартаментах, что и эти мужчины. Их номер 4304 по адресу S. OCEAN DRIVE HALLANDALE BEACH, FL.

Апартаменты во Флориде, которые объединили Слюсарева, брата Одарченко и бизнес, в котором они фигурируют, по данным американского реестра, приобретены на Елену Шульгу. Ранее она носила фамилию Слюсарева. По данным реестра, апартаменты куплены в 2021 году за $850 тысяч. Шульга фигурирует партнершей и в OS BONITA 201, и в CYBERPORT SOLUTION.

Бардина 13 июля сообщила, что "идет процесс удаления упоминания Слюсарева" из американской компании, – и уже через несколько дней он в ней не будет фигурировать.