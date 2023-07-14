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Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело

Роман Романюк, Євген КізіловП'ятниця, 14 липня 2023, 16:51
Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело
юлія тимошенко, фото Getty Images

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає від колеги по фракції Альони Шкрум скласти мандат нардепа, оскільки та підтримала у першому читанні законопроект про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Джерело: співрозмовник Української правди в "Батьківщині"

Деталі: Повідомляється, що Шкрум єдина у фракції проголосувала за цей закон.

Заступнику Тимошенко Сергію Власенку поставлене завдання виключити Шкрум з усіх міжнародних делегацій і скасувати всі її міжнародні відрядження, в які вона їздить як представник фракції.

Сама Шкрум наразі ніяк не коментує цю ситуацію у фракції.

Водночас вона опублікувала пост у Facebook, в якому похвалилася сміливим кроком – голосуванням за "контроверсійний" закон.

Депутатка пише, що законопроект в деяких речах "далеко не ідеальний", але вона вірить, що легалізація медичного канабісу - це правильний шлях.

Пряма мова Шкрум: "Я розумію позицію своїх колег, які вказують на його недоліки і ризики. Його ефективність буде залежати від непростої роботи з підготовки до другого читання та контролю потім. Та цей зп для мене починає шлях і дискусію.

Мабуть, найбільша розкіш, яку можна дозволити собі в політиці - це залишатися людиною зі своїми ідеями, думками, цінностями та переконаннями. Ця розкіш рідко доступна. Занадто багато кордонів та підводних камінців".

Що передувало:

  • 13 липня Верховна Рада у першому читані проголосувала за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.
  • Водночас нардепи з фракції "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко запропонували винести питання вирощування і виробництва конопель (канабісу) на всеукраїнський референдум.

Теми: ТимошенкоБатьківщинанаркотикискандал
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