Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело

Роман Романюк, Євген КізіловП'ятниця, 14 липня 2023, 16:51
Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело
юлія тимошенко, фото Getty Images

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає від колеги по фракції Альони Шкрум скласти мандат нардепа, оскільки та підтримала у першому читанні законопроект про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Джерело: співрозмовник Української правди в "Батьківщині"

Деталі: Повідомляється, що Шкрум єдина у фракції проголосувала за цей закон.

Заступнику Тимошенко Сергію Власенку поставлене завдання виключити Шкрум з усіх міжнародних делегацій і скасувати всі її міжнародні відрядження, в які вона їздить як представник фракції.

Реклама:

Сама Шкрум наразі ніяк не коментує цю ситуацію у фракції.

Водночас вона опублікувала пост у Facebook, в якому похвалилася сміливим кроком – голосуванням за "контроверсійний" закон.

Депутатка пише, що законопроект в деяких речах "далеко не ідеальний", але вона вірить, що легалізація медичного канабісу - це правильний шлях.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Шкрум: "Я розумію позицію своїх колег, які вказують на його недоліки і ризики. Його ефективність буде залежати від непростої роботи з підготовки до другого читання та контролю потім. Та цей зп для мене починає шлях і дискусію.

Мабуть, найбільша розкіш, яку можна дозволити собі в політиці - це залишатися людиною зі своїми ідеями, думками, цінностями та переконаннями. Ця розкіш рідко доступна. Занадто багато кордонів та підводних камінців".

Що передувало:

  • 13 липня Верховна Рада у першому читані проголосувала за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.
  • Водночас нардепи з фракції "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко запропонували винести питання вирощування і виробництва конопель (канабісу) на всеукраїнський референдум.

Теми: ТимошенкоБатьківщинанаркотикискандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ткаченко подав заяву про відставку

Українці використовують касетні боєприпаси досить ефективно – Кірбі

відеоЗеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка

Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих від руйнування Каховської ГЕС

Залужний розповів Міллі про наступ і певні успіхи ЗСУ 

Ткаченко вважає доречною добудову музею Голодомору під час війни – питає, чому ні

Усі новини...
Тимошенко
"Батьківщина" хоче винести на референдум питання виробництва канабісу
Україна та її "якби"
Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів
Останні новини
02:34
Україна, ймовірно, отримає F-16 до кінця цього року – Кірбі
01:52
Віцеспікера парламенту Болгарії знайшли в "Миротворці": голова МЗС поговорила з послом України
01:33
"Вагнерівці", які прибувають до Білорусі, реінтегруються в армію РФ – Пентагон
01:00
Зеленський розповів премʼєру Ефіопії про спробу Росії зруйнувати зерновий експорт
00:38
Ткаченко подав заяву про відставку
00:28
До свіжого санкційного списку США через допомогу Росії потрапила сербська компанія
00:25
Україна домагається засобів ППО для півдня, який Росія масовано атакує 4 дні поспіль
00:17
Росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумщину
00:03
Концерн Rheinmetall парирував Росії, що захистить свій завод в Україні
23:55
Зеленський закликав Кабмін підтримати націоналізацію "Сенс Банку"
Усі новини...
Реклама: