Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует от коллеги по фракции Алены Шкрум сложить мандат нардепа, поскольку та поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.
Источник: собеседник Украинской правды в "Батькивщине"
Детали: Сообщается, что Шкрум единственная во фракции проголосовала за этот закон.
Заместителю Тимошенко Сергею Власенко поставлена задача исключить Шкрум из всех международных делегаций и отменить все ее международные командировки, в которые она ездит как представитель фракции.
Сама Шкрум пока никак не комментирует эту ситуацию во фракции.
В то же время она опубликовала пост в Facebook, в котором похвасталась смелым шагом - голосованием за "контроверсионный" закон.
Депутат пишет, что законопроект в некоторых вещах "далеко не идеальный", но она верит, что легализация медицинского каннабиса - это правильный путь.
Прямая речь Шкрум: "Я понимаю позицию своих коллег, которые указывают на его недостатки и риски. Его эффективность будет зависеть от непростой работы по подготовке ко второму чтению и контроля потом. Но этот ЗП для меня начинает путь и дискуссию.
Пожалуй, самая большая роскошь, которую можно позволить себе в политике - это оставаться человеком со своими идеями, мыслями, ценностями и убеждениями. Эта роскошь редко доступна. Слишком много границ и подводных камней".
Что предшествовало:
- 13 июля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.
- В то же время нардепы из фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко предложили вынести вопрос выращивания и производства конопли (каннабиса) на всеукраинский референдум.