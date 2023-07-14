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Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник

Роман Романюк, Евгений КизиловПятница, 14 июля 2023, 16:51
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
Юлия Тимошенко, фото Getty Images

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует от коллеги по фракции Алены Шкрум сложить мандат нардепа, поскольку та поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Источник: собеседник Украинской правды в "Батькивщине"

Детали: Сообщается, что Шкрум единственная во фракции проголосовала за этот закон.

Заместителю Тимошенко Сергею Власенко поставлена задача исключить Шкрум из всех международных делегаций и отменить все ее международные командировки, в которые она ездит как представитель фракции.

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Сама Шкрум пока никак не комментирует эту ситуацию во фракции.

В то же время она опубликовала пост в Facebook, в котором похвасталась смелым шагом - голосованием за "контроверсионный" закон.

Депутат пишет, что законопроект в некоторых вещах "далеко не идеальный", но она верит, что легализация медицинского каннабиса - это правильный путь.

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Прямая речь Шкрум: "Я понимаю позицию своих коллег, которые указывают на его недостатки и риски. Его эффективность будет зависеть от непростой работы по подготовке ко второму чтению и контроля потом. Но этот ЗП для меня начинает путь и дискуссию.

Пожалуй, самая большая роскошь, которую можно позволить себе в политике - это оставаться человеком со своими идеями, мыслями, ценностями и убеждениями. Эта роскошь редко доступна. Слишком много границ и подводных камней".

Что предшествовало:

  • 13 июля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.
  • В то же время нардепы из фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко предложили вынести вопрос выращивания и производства конопли (каннабиса) на всеукраинский референдум.

Темы: ТимошенкоБатькивщинанаркотикискандал
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