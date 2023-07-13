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"Батьківщина" хоче винести на референдум питання виробництва канабісу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 липня 2023, 13:46
Батьківщина хоче винести на референдум питання виробництва канабісу
Фото: Getty images

Народні депутати з фракції "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко запропонували винести на всеукраїнський референдум питання вирощування і виробництва конопель (канабісу).

Джерело: зареєстрований у ВРУ законопроєкт №9488

Деталі: Законопроєкт зареєстрували 6 народних депутатів, серед яких, окрім Тимошенко, Сергій Євтушок, Григорій Немиря, Анжеліка Лабунська, Валерій Дубіль, Костянтин Бондарєв.

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Текст проєкту закону "Про ухвалення рішення щодо вирощування/виробництва (культивування) та іншого обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в Україні виключно через всеукраїнський референдум" наразі не оприлюднено.

Нагадаємо: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєект про легалізацію медчиного канабісу.

Що було раніше: 28 червня президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні.

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Теми: Верховна РадамедицинаБатьківщинаТимошенко
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