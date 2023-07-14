Кабмін призначив голову Нацполіції
П'ятниця, 14 липня 2023, 17:25
Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.
Джерело: постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Пряма мова Мельничука: "Кабінетом міністрів України призначено Вигівського Івана Михайловича головою Національної поліції України".
Деталі: З січня Вигівсьукий обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Національної поліції.
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До того він обіймав посаду начальника нацполу у Києві.
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