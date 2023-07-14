Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін призначив голову Нацполіції

Ірина БалачукП'ятниця, 14 липня 2023, 17:25
Кабмін призначив голову Нацполіції
Іван Вигівський. Фото з сайту Нацполіції

Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.

Джерело: постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова Мельничука: "Кабінетом міністрів України призначено Вигівського Івана Михайловича головою Національної поліції України".

Деталі: З січня Вигівсьукий обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Національної поліції.

Реклама:

До того він обіймав посаду начальника нацполу у Києві.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: поліціяКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: