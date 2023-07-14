Кабмин назначил главу Нацполиции
Пятница, 14 июля 2023, 17:25
Кабинет министров назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины.
Источник: постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Прямая речь Мельничука: "Кабинетом министров Украины назначен Выговский Иван Михайлович председателем Национальной полиции Украины".
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Детали: С января Выговский занимал должность временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции.
До этого он занимал должность начальника нацпола в Киеве.