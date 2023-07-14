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Кабмин назначил главу Нацполиции

Ирина БалачукПятница, 14 июля 2023, 17:25
Кабмин назначил главу Нацполиции
Иван Выговский. Фото с сайта Нацполиции

Кабинет министров назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины.

Источник: постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь Мельничука: "Кабинетом министров Украины назначен Выговский Иван Михайлович председателем Национальной полиции Украины".

Детали: С января Выговский занимал должность временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции.

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До этого он занимал должность начальника нацпола в Киеве.

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Темы: полицияКабинет министров
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