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Тимчасовим главою Нацполіції призначили Вигівського

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 січня 2023, 19:46
фото: Нацполіція

Уряд призначив тимчасовим головою Національної поліції Івана Вигівського, який займав посаду начальника нацполу у Києві.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Начальник головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції.

Деталі: Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв 20 січня.

Відповідно до рішення уряду, 18 січня голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Нацполіції і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ.

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Теми: поліціяМВСКабінет міністрів
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