Тимчасовим главою Нацполіції призначили Вигівського
П'ятниця, 20 січня 2023, 19:46
Уряд призначив тимчасовим головою Національної поліції Івана Вигівського, який займав посаду начальника нацполу у Києві.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Дослівно: "Начальник головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції.
Деталі: Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв 20 січня.
Відповідно до рішення уряду, 18 січня голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Нацполіції і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась. Всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
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