Зведення Генштабу: Найважчі бої точаться на п'яти напрямках

Російські загарбники і надалі зосереджують основні зусилля на куп’янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Протягом доби на цих напрямках відбулося близько 20 бойових зіткнень.

Цієї доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних безпілотників Shahed та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України було знищено 16 "Шахедів".

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Крім того, ворог завдав 43 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Водночас авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

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На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.