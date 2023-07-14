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Сводка Генштаба: Самые тяжелые бои идут на пяти направлениях

Евгений КизиловПятница, 14 июля 2023, 19:06
Сводка Генштаба: Самые тяжелые бои идут на пяти направлениях
фото: ОТУ Схід

Российские захватчики и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: В течение суток на этих направлениях произошло около 20 боевых столкновений.

За сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 17 ударных беспилотников Shahed и 1 зенитную управляемую ракету из ЗРК С-300. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины было уничтожено 16 "Шахедов".

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Кроме того, враг нанес 43 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В то же время авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

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На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На купянском направлении наши воины стойко держат оборону.  Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое, Фиголевка Харьковской области.

На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Темы: войнарегионы
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