Контррозвідники СБУ показали, як під Mortal Kombat палять танки окупантів

Військові контррозвідники СБУ опублікували відео знищення ворожої техніки, окупантам не допомогло навіть маскування.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Наші специ у контрнаступі нищать російську техніку та "мінусують" піхоту, щоб пліч-о-пліч із бойовими побратимами із ЗСУ звільнити українську землю.

Цього разу список втрат загарбників поповнили: 3 танки, у тому числі Т-90М та Т-90, 4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери, МТЛБ, зенітна установка, спостережний комплекс "Муром", протитанкова гармата, 17 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА, розрахунок FPV-дронів та інше".

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Деталі: Загалом з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння ворога, зокрема 28 танків.

Військові контррозвідники СБУ під музику з Mortal Kombat "мінусують" техніку ворога pic.twitter.com/oUpbDIqQb7 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 14, 2023