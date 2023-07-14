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Контрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов

Алена МазуренкоПятница, 14 июля 2023, 19:31
Контрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
скриншот

Военные контрразведчики СБУ опубликовали видео уничтожения вражеской техники, оккупантам не помогла даже маскировка.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Наши спецы в контрнаступлении уничтожают российскую технику и "минусуют" пехоту, чтобы бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освободить украинскую землю.

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На этот раз список потерь захватчиков пополнили: 3 танка, в том числе Т-90М и Т-90, 4 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, 17 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов, 3 единицы инженерной техники, 2 БПЛА, расчет FPV-дронов и прочее".

Детали: Всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки уничтожено или выведено из строя 76 единиц тяжелого вооружения врага, в том числе 28 танков.

Темы: СБУвойна
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