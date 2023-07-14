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Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну

"Українська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 20:10
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
борис джонсон, Getty Images

Експрем’єр Британії Борис Джонсон розкритикував рішення саміту НАТО щодо України. На його думку, Альянсу варто бути більш рішучим і прийняти до себе Київ.

Джерело: Джонсон у щотижневій колонці для таблоїда Daily Mail, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Колишній голова уряду підкреслив, що Україна платить високу ціну за розв’язану Росією повномасштабну війну, яка триває вже понад 500 днів.

Пряма мова: "Цього тижня лідери країн НАТО мали продемонструвати свою колективну повагу і вдячність за героїчний опір України в боротьбі, в якій жоден солдат НАТО не був поранений і не загинув, тому що ми в країнах НАТО знаємо – і постійно говоримо – що українці борються за всіх нас".

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Деталі: Натомість, констатує Джонсон, "висновки Вільнюського саміту не є більш твердими або переконливими, ніж Бухарестські висновки НАТО 2008 року", через що "не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування".

Пряма мова: "Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення".

Деталі: Саме тому, наголошує експрем’єр Британії, Альянс має якнайшвидше запропонувати чіткий графік вступу України в НАТО – і, додає, Британія здійснює наполегливу непублічну роботу для досягнення цієї мети.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Напередодні Борис Джонсон наголосив, що важливо, аби Захід надавав Україні стабільну підтримку, та застеріг від "втоми від України".

Теми: Борис ДжонсонНАТОУкраїнаПутін
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